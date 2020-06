Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofa entwendet

Olpe (ots)

In der Zeit von Montag (8. Juni, 22 Uhr) bis Dienstag (9. Juni, 7.30 Uhr) haben unbekannte Täter ein Mofa in der Lindenstraße in Olpe entwendet. Dieses war nach Angaben des Besitzers vor einer dort befindlichen Garage geparkt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine Sachs "Madass" mit einer grau-schwarzen Lackierung. Zudem war auf dem Tank eine graue Krone abgebildet und auf der linken Fahrzeugseite ein Coca-Cola Aufkleber angebracht. Ferner hatte der Besitzer einen silbernen Scheinwerfer, einen Carbon-Auspuff und LED-Laufblinker verbaut. Der Wert des Mofas liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

