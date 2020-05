Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Oberkochen (ots)

Trotz Gegenverkehr überholte am Samstagmorgen gegen 08.15 Uhr ein Sprinter-Fahrer gleich mehrere Fahrzeuge auf der B19 bei Oberkochen. Der Mercedes Sprinter war von Königsbronn her in Richtung Aalen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Oberkochen-Süd überholte er einen 54-jährigen Pkw-Lenker. Während des Überholvorganges kam Gegenverkehr, so dass der 54-Jährige stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern und dem Sprinter das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Gleich im Anschluss überholte der Sprinter noch einen BMW. Die Polizei in Aalen sucht nun weitere Zeugen, bzw. Geschädigte, die Angaben zu dem Sprinter mit AA-Kennzeichen machen können. Am Steuer saß ein vollbärtiger ca. 20-25-jähriger Mann, der äußeren Erscheinung nach vermutlich türkischer Herkunft.

