Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

Gaildorf (ots)

Ein 54-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Samstag gegen 11.40 Uhr die B 19 von Gaildorf kommend in Richtung Sulzbach-Laufen. Kurz nach der Einmündung zum Freibad, im Auslauf einer Linkskurve, kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich der Ford Focus an der angrenzenden Böschung. Der 54-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es nur zu leichteren Behinderungen des Verkehrs.

