Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ehrlicher Finder übergibt Bargeldfund

Olpe (ots)

Ein Zehnjähriger ist am Dienstag (9. Juni) gegen 20.45 auf der Polizeiwache in Olpe erschienen und übergab dem wachdiensthabenden Beamten 40 Euro Bargeld. Dieses hatte er mit seinen Freunden auf dem Gehweg der Friedrichstraße in unmittelbarer Nähe vom Mühlenteich gefunden. Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Jungen und sagt "Danke".

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell