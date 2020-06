Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in einem Wohnhaus

Wenden (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstag gegen 18:55 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Düringerstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Hauses fest. Zu diesem Zeitpunkt waren drei zuvor in der Wohnung anwesende Kinder bereits in Sicherheit. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand, der nach ca. einer Stunde durch die Feuerwehrkräfte gelöscht werden konnte, im Bereich des Balkons ausgebrochen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, sie stellten den Brandort sicher. Am Montag suchte ein Brandermittler der Kriminalpolizei die Örtlichkeit erneut auf. Bestätigt wurde der Brandausgangsbereich. Zur abschließenden Ursachenfeststellung wird in den nächsten Tagen noch ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell