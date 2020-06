Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Olpe - Täter entwenden Bargeld

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Samstag (6. Juni, 18.30 Uhr) bis Sonntag (7. Juni, 3 Uhr) Zugang zu einer Wohnung in der Brabeckstraße in Olpe verschafft. Die Wohnung wurde zum Teil durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld. Wie diese in die Wohnung gelangten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell