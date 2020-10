Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Einbruchsdiebstahl

Rheinmünster, Stollhofen (ots)

Unbekannte machten sich im Verlauf des Donnerstagabends in einem Anwesen in der Straße "An der Stadtmühle" zu schaffen. Die ungebetenen Besucher stiegen vermutlich über das Dach des Carports in ein obenliegendes Zimmer ein und durchsuchten das Haus anschließend nach Wertsachen. Im Anschluss ergriffen sie unter anderem mit Schmuck die Flucht. Sie hinterließen durch ihr kriminelles Treiben an dem Haus einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

