POL-UL: (BC) Biberach - Mit Skateboard gestürzt

In die Klinik musste ein Bursche am Montag nach einem Unfall in Biberach.

Ulm

Kurz vor 18 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Skateboard unterwegs, berichtet die Polizei. Er fuhr die Heusteige bergab. In einer Kurve kam ein Auto entgegen. An dem wollte der 17-Jährige vorbeifahren. Doch stürzte er mit seinem Rollbrett. Der Bursche erlitt schwere Verletzungen und musste in die Klinik. Die Polizei (Tel. 07392/96300) nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Die Ermittler empfehlen, auch mit Skateboards und ähnliche Geräten nur so langsam zu fahren, dass man gefahrlos anhalten kann. Jederzeit. Damit alle sicher ankommen.

