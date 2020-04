Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme bei Einreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn - Fahndungserfolg trotz sehr geringer Flugzahlen

Bild-Infos

Download

Köln/Bonn (ots)

Ein 24-jähriger Mann wurde am vergangenen Freitag (3. April 2020) durch die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige kam aus Tunesien und ging den Beamten im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle ins Fahndungsnetz. Bereits im November 2018 war der Gesuchte durch das Amtsgericht Köln zu einer Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro verurteilt worden. Diese erhielt er wegen Erschleichens von Leistungen in vier Fällen. Da er die Strafe bislang nicht bezahlt hatte, schrieb die Staatsanwaltschaft Köln den Mann Anfang 2019 schließlich zur Festnahme aus.

Auch nach seiner Festnahme war der Mann nicht in der Lage, die Strafe vor Ort zu begleichen. Um eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden zu können, bat er daher einen Freund um Hilfe. Dieser suchte die Dienststelle der Bundespolizei in Wiesbaden auf und streckte dem 24-Jährigen dort den gesamten Betrag des Strafbefehls vor. Damit hat er für seinen Freund eine Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen abgewendet.

Am Freitag, den 3. April 2020, landeten in Köln/Bonn aufgrund der aktuellen Corona-Lage lediglich acht Passagierflüge.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Köln/Bonn

Christian Große-Onnebrink



Telefon: 02203 / 9522 - 1400

E-Mail: presse.cgn@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



www.bundespolizei.de



Postfach 980125

51129 Köln



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell