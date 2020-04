Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Telefon lenkt ab

Gefährlich verhielt sich am Montag bei Illerkirchberg ein Lastwagenfahrer.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife hatte den Mann gesehen, wie er kurz nach 8 Uhr durch die Hauptstraße in Unterkirchberg fuhr. Dabei telefonierte er in unerlaubter Weise. Wie gefährlich der Mann dadurch abgelenkt war, zeigte sich gleich darauf. Denn er erkannte nicht einmal, dass die Polizeistreife, die ihm folgte, eindeutige Signale zu Anhalten gab. Auch das laute Anhaltesignal der Streifenwagens hörte der 67-Jährige nicht. Schließlich gelang es Polizisten doch noch, den Mann anzuhalten. Bis dahin aber hatte er sein Telefonat ständig fortgesetzt. An der Kontrollstelle erfuhr der 67-Jährige, dass er jetzt einer Anzeige mit Bußgeld und Punkten entgegensieht.

Hinweis der Polizei: Das Fahren erfordert höchste Konzentration und ständige Aufmerksamkeit. Das fordert nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Wer sich ablenken lässt, gefährdet sich und andere. Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, kontrolliert die Polizei regelmäßig. Fast 6.850 Fahrer, die unerlaubt telefonierten, stellten die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Ulm im vergangenen Jahr. Das sind etwa 20 pro Tag! Die Polizei wird weiterhin konsequent kontrollieren, um dagegen vorzugehen.

+++++++ 0600864

