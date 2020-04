Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei stellt mutmaßlichen Dieb

Gegen einen 15-Jährigen ermittelt die Polizei in Biberach jetzt wegen Diebstahls.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, wollte eine Streife am späten Montag einen Radfahrer kontrollieren. Der war den Beamten in der Innenstadt aufgefallen. Der Radler ergriff die Flucht, wurde aber kurz darauf gestellt. Der 15-Jährige gab schließlich zu, das Fahrrad, das er dabei hatte, in den Wochen zuvor in Biberach gestohlen zu haben. Die Polizei stellte das Rad der Marke GT-Avalanche in den Farben schwarz, weiß und grün sicher. Wem es gehört, wissen die Ermittler (Tel. 07351/4470) noch nicht. Offenbar hat der Bestohlene sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei rät, Fahrräder gegen Diebstahl zu sichern. Dazu gehört ein gutes Schloss, das auch geprüft sein muss. Dazu gehört auch, einen Fahrrad-Pass auszufüllen, etwa die Fahrradpass-App der Polizei, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Wichtig ist auch, nach einem Diebstahl die Polizei zu verständigen. Mehr Tipps und Infos gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

++++++++ 0606193

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell