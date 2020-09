Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Seniorin lenkt Pkw in Bäckerei

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, ist es in der hannoverschen Südstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aufgrund eines Fahrfehlers hat eine 77 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in ein Schaufenster einer Bäckerei an der Marienstraße gefahren. Dabei ist die Seniorin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 77-Jährige gegen 14:45 Uhr von der Marienstraße in den Sonnenweg abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor sie die Kontrolle und fuhr mit ihrem Citroen Picasso in eine Bäckerei an der Marienstraße Ecke Sonnenweg. Dabei ging ein Schaufenster zu Bruch, das Mauerwerk und der Tresen wurden stark beschädigt. Durch das Mauerwerk wurde der Pkw gestoppt, sodass die Mitarbeiter der Bäckerei und Kunden, die sich im Gebäude aufhielten, mit dem Schrecken davonkamen.

Bei dem Vorfall wurde die 77-Jährige leicht verletzt. Sie wurde von dem hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

An der Bäckerei und dem Fahrzeug der Seniorin entstand Gesamtschaden, den die Polizei auf circa 25.000 Euro schätzt. Zeitweise war eine Fahrspur in Richtung Osten gesperrt. /nash, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell