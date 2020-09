Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 11-Jähriger auf Gehweg leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein Auttofahrer bog am Dienstag (1.9.) gegen 15.30 Uhr in eine Grundstückseinfahrt auf der Fahrenkampstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein junger Radfahrer auf dem dortigen Gehweg. Im Bereich der Grundstückseinfahrt kam es zum Zusammenstoß. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Versorgung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Mutter wurde über den Unfall informiert. Sowohl am Auto, als auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft.

