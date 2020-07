Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag Südstadt: Frau mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in Wohnung aufgefunden

57-Jährige ist verstorben

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27.06.2020, ist eine Frau (57) in einem Mehrfamilienhaus an der Hoppenstedtstraße mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen aufgefunden worden (wir haben berichtet). Die Frau ist gestern Abend (06.07.2020) verstorben.

Polizeibeamte hatten die Frau mit schweren Brandverletzungen in einer Wohnung vorgefunden. Sie war in einer Klinik medizinisch behandelt worden und ist am gestrigen Abend verstorben. Eine Obduktion wurde angeordnet. Sie soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Der 64 Jahre alte Lebensgefährte der Frau steht unter Tatverdacht und befindet sich in Untersuchungshaft.

Hergang und Hintergründe der Tat sind noch immer Gegenstand von Ermittlungen. /ahm, nzj

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4636498 (28.06.2020) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4635947 (27.06.2020)

