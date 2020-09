Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Mutmaßlichen Täter durch laute Rufe vertrieben

Kirchlengern (ots)

(jd) Heute Nacht ist eine Frau in Kirchlengern gegen 22.50 Uhr von Bewegungen an ihrem Haus im Inselweg geweckt worden. Das Schlafzimmer der 37-Jährigen befindet sich im Erdgeschoss. In einem Nebenraum standen zwei frei zugängliche Fenster zum Lüften auf Kipp. Durch ihr Schlafzimmerfenster hat die Frau den Schatten von einer Person wahrgenommen und laut geschrien. Die unbekannte Person flüchtete daraufhin und verließ das Grundstück. Offenbar konnte die 37-jährige durch das laute Schreien einen bisher Unbekannten davon abhalten, in ihr Haus einzudringen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

