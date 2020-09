Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Mülltonnen wird zur Einstiegshilfe

Löhne (ots)

(jd) In der Nacht zu Montag (31.8.) hörte eine 58-jährige Löhnerin Geräusche und ging zunächst davon aus, dass weitere Familienmitglieder nach Hause gekommen seien. Am Morgen stellte sie jedoch fest, dass ein Flügelfenster des Einfamilienhauses an der Oppelner Straße geöffnet war. Bislang unbekannte Einbrecher nutzten offenbar eine Mülltonne als Tritt, um in das Haus einzusteigen. Der oder die Täter verschafften sich in Folge Zutritt zu Flur und Wohnzimmer. Dort stahlen sie mehrere persönliche Dokumente, ein Smartphone, einen Schlüsselbund und eine Handtasche samt Geldbörse. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin, dass Mülltonnen, Kisten, oder Leitern nicht frei zugänglich am Haus gelagert werden sollten. Diese Gegenstände können leicht von Einbrechern benutzt werden, um über Balkon oder höher gelegene offenstehende Fenster einzusteigen. Lagern Sie diese Dinge unter Verschluss, z.B. in einem Gartenhaus oder der Garage. Auf jeden Fall sicher vor dem Zugriff von Tätern. Hinweise zur Tat erbitten wir an die Kriminalpolizei Herford unter Tel. 05221-8880.

