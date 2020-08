Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder brennen Müllcontainer - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2008135

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (22. August 2020) brannten an gleich zwei Örtlichkeiten in Ratingen Müllcontainer aus. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde. Hinweise auf einen Verursacher haben sich bisher keine ergeben, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Das war passiert:

Zunächst wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 23:25 Uhr zur Heinrich-Schmitz-Straße nach Ratingen-Lintorf gerufen. Ein aufmerksamer Anwohner war durch laute Knallgeräusche auf zwei brennende Müllcontainer auf dem dortigen Schulhof aufmerksam geworden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte er selbstständig versucht, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf einen dort abgestellten dritten Container zu verhindern.

Der Schaden an den vollständig ausgebrannten Containern wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nur wenige Stunden später, gegen 02:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert: Zwei Müllcontainer mit Restmüll brannten in einem Metallverschlag an der Rückseite eines Supermarktes an der Straße "Zur Spiegelglasfabrik" in Ratingen-West in voller Ausdehnung. Auch hier hatte ein aufmerksamer Zeuge die Beamten informiert, als dieser zufällig die Einsatzörtlichkeit passiert hatte. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, wurden die aus Plastik bestehenden Müllcontainer schwer beschädigt.

Der Schaden wird auch hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen führten an beiden Brandorten zu keinem Verursacher. Die Polizei leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren zu den Brandgeschehen ein und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Angaben oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 998 6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell