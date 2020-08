Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Personenschaden zur Mittagszeit - Hilden - 2008134

Mettmann (ots)

Am Samstag, 22.08.2020, kommt es zur Mittagszeit in der Hildener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, hohem Sachschaden und einer Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund einer Teilsperrung. Das war passiert: Gegen 12:00h befuhren eine 35 jährige Monheimerin und ihr 3 jähriger Sohn mit einem Seat Alhambra die Ellerstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Ellerstraße/Berliner Straße/Benrather Straße wollte die Fahrzeugführerin nach links in die Berliner Straße abbiegen. In Gegenrichtung befuhr ein 22 jähriger Erkrather mit seinem Opel Astra die Benrather Straße geradeaus in Fahrtrichtung Ellerstraße. Für beide zeigte die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung grünes Licht. Die Monheimerin missachtete jedoch aus unklaren Gründen den Vorrang des Erkrathers und bog nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Das Kleinkind blieb Dank der Sicherung im Kindersitz unverletzt. Die leichten Verletzungen des Erkrathers wurden von den Rettungskräften der Feuerwehr noch an der Unfallstelle versorgt. Die Monheimerin musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus Hilden verbracht werden, wo auch sie nach ambulanter Behandlung mit leichten Verletzungen entlassen werden konnte. Der 3 Jährige hat seine Mama hierbei tapfer begleitet. Für den Zeitraum der Opferversorgung an der Unfallstelle und die anschließende Unfallaufnahme mussten Teile der Kreuzung gesperrt werden. Teilweise wurde der Fahrzeugverkehr durch die Polizei abgeleitet. Es kam auch zur Beeinträchtigung des örtlichen Busverkehrs. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden im deutlich fünfstelligen Bereich. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung der Fahrzeuge beauftragt, da beide nicht mehr fahrbereit waren. Der Verkehr im Kreuzungsbereich konnte erst gegen 13:00h wieder freigegeben werden.

