Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Wechselgeld entwendet

Spenge (ots)

(jd) Am Samstag (29.8.), gegen 11.00 Uhr, bemerkte der Mitarbeiter einer Gaststätte nahe des Hücker Moors in Spenge, dass die Terrassentür des Lokals offen stand. Die hinzugerufene Geschäftsführerin stellte fest, dass Bargeld aus der Kasse entwendet wurde. In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstag Vormittag drangen die Täter offenbar durch Aufhebeln der Tür in die Gaststätte ein und nahmen das Wechselgeld mit. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

