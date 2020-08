Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch Tatzeit liegt im Urlaub -

Bünde (ots)

(jd) Ziemlich überrascht hat einen 28-Jährigen das Bild in seiner Wohnung an der Wasserbreite, als er aus dem Urlaub wieder zurück kehrte. Zwei Männer saßen beim Betreten der Wohnung mitten in der Nacht in dessen Wohnzimmer und konsumierten Alkohol. Ein bislang Unbekannter flüchtete daraufhin sofort über die Terrassentür in den Garten. Die hinzu gerufene Polizei konnte den in der Wohnung verbliebenen stark alkoholisierten Mann aus Polen später festnehmen. Der 46-Jährige erinnerte sich zum Sachverhalt am darauf folgenden Tag recht dürftig. Vielmehr, erklärte er den Kriminalbeamten am nächsten Morgen glaubhaft, dass er bei dem Aufenthalt in der Wohnung davon ausging, dass diese seinem unbekannten Mittäter gehörte. Nähere Angaben zu dem sehr kurz vorher kennengelernten Unbekannten konnte er nicht geben. Die Identität des zweiten Täters ist damit weiterhin unklar. In dem Urlaubszeitraum des Geschädigten, der über die letzten Wochen lag, schlug vermutlich der Unbekannte die Scheiben einer Terrassentür ein und konnte so in das unbewohnte Gebäude und die Wohnung einbrechen. Der Schaden beträgt mehrer hundert Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben zum Unbekannten. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

