Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigungen in der Ostseesparkasse in Ahlbeck

PR Heringsdorf (ots)

In der Zeit vom 24.04.2020,13:30 Uhr bis zum 25.04.2020,17:00 Uhr, wurden in 17419 Ahlbeck, in der Seestraße in den Räumen der Ostseesparkasse Sachschäden verursacht.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen haben Unbekannte in dem Serviceraum der Sparkasse einen Kontoauszugsdrucker als auch das SB-Terminal durch Umkippen auf den Fußboden beschädigt.Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

