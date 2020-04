Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungsleiter und Bürger danken den Einsatzkräften

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 25.04.2020, fand im Zeitraum von 15.30 bis 16.30 Uhr in Greifswald eine, unter den Vorgaben entsprechend der Anti- Corona- Verordnung des Landes MV, genehmigte Versammlung statt. Das Motto dieser Versammlung lautete: "Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Wir bestehen auf Verhinderung staatlicher Schikane." An dieser Versammlung nahmen 30 Teilnehmer teil, welche sich vorbildlich an die Auflagen hielten. Mittels Mikrofon wurden Redebeiträge gehalten und Flyer verteilt. Als die Versammlung beendet wurde, bedankte sich der Versammlungsleiter bei den Einsatzkräften für ihr höfliches Verhalten. Ein Bürger nutzte die Gelegenheit und bedankte sich über Mikrofon ebenfalls bei den Polizeibeamten und fügte hinzu, dass sein 5- jähriger Sohn so begeistert von der Polizei war, dass er später auch einmal ein Polizist werden will.

