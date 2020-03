Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bergen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem 3er BMW die Landesstraße 240. Auf winterglatter Straße verlor er in Huxahl die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Seitenraum. Der Mann wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst dem Allgemeinen Krankenhaus Celle zugeführt. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Eine den Witterungsverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit dürfte für den Verkehrsunfall ursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell