Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Emstek

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Sprinter aufgebrochen

In der Zeit von Montag, 02. Dezember 2019, 17.15 Uhr, bis Dienstag, 03. Dezember 2019, 07.20 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Sprinter auf, der an der Brahmsstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde diverses Werkzeug entwendet. Auch ein an der Ostlandstraße geparkter Transporter wurde angegangen. Auch hier wurden Werkzeuge entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Garrel - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit von Samstag, 30. November 2019, 22.30 Uhr, bis Montag, 02. Dezember 2019, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Transporter auf, der an der Schillerstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde Werkzeug entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Emstek/Halen - Transporter aufgebrochen

In der Zeit von Montag, 02. Dezember 2019, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 03. Dezember 2019, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Transporter auf, der am Heideweg auf einer Hofzufahrt geparkt war. Aus dem Transporter wurden Werkzeuge entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell