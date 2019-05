Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen nach Straßenraub in Laatzen-Mitte gesucht

Hannover (ots)

Ein bislang unbekanntes Räuber-Trio hat Dienstagabend, 28.05.2019, gegen 20:15 Uhr, eine 76-Jährige an der Grand-Quevilly-Passage überfallen und ihre Geldbörse entwendet.

Laut Aussage der Seniorin war sie mit ihrem Rollator in der Unterführung der Erich-Panitz-Straße, aus Richtung des Leine-Centers kommend, unterwegs. Dabei kam ihr einer der Täter entgegen und fragte sie, ob sie ihm Geld wechseln könne. Da die Seniorin nicht wechseln konnte, entfernte sich der Unbekannte, um wenig später mit zwei Komplizen zurückzukehren. Im weiteren Verlauf hielt einer der Räuber den Rollator der Frau fest, ein Zweiter schlug ihr von hinten gegen den Kopf und der Dritte stahl die Geldbörse der Seniorin aus einer auf dem Rollator liegenden Einkaufstasche. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Straße Am Wehrbusch, wo sich ihre Spur verlor. Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei verliefen erfolglos. Bei dem Überfall blieb die 76-jährige Laatzenerin unverletzt.

Die untereinander in ausländischer Sprache kommunizierenden Räuber sind etwa 14 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß. Zu einem Täter ist bekannt, dass er eine schlanke Statur hat und eine braune Jacke trug.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3620 entgegen. /now, ahm

