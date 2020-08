Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachschaden bei Einbruch in Sporthalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herford (ots)

(jd) Gestern bemerkte eine Passantin, gegen 16.50 Uhr, dass an einer Sporthalle einer Schule an der Mindener Straße ein Fenster beschädigt ist. Der oder die unbekannten Täter demolierten augenscheinlich mehrere Fenster und verschafften sich so Zugang zur Halle. Ein Fenster traten die Einbrecher bei der heftigen Gewalteinwirkung sogar aus dem Rahmen. Mehrere Türen im Bereich der Umkleidekabinen standen offen, die normalerweise außerhalb des Schulbetriebes geschlossen sind. Die bislang unbekannten Täter hielten sich demnach während der Ausführung der Tat länger im Gebäude auf. Der angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 500.- Euro. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in räumlichen und zeitlichem Zusammenhang mit der Tat stehen, melden Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

