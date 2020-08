Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter in Krankenfahrstuhl fährt unvermittelt auf die Straße und flüchtet nach Unfall: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am Samstagmorgen flüchtete ein bislang unbekannter Mann in einem Krankenfahrstuhl von der Unfallstelle in der Baunataler Rudolf-Diesel-Straße, nachdem er dort kurz zuvor unvermittelt auf die Straße gefahren und mit einem Skoda zusammengestoßen war. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 47-jährige Frau aus Kassel mit ihrem Skoda in Richtung Friedrich-Ebert-Allee unterwegs, als in Höhe des Kiosks am "ZOB" plötzlich der Mann im Krankenfahrstuhl über den abgesenkten Bordstein auf die Straße gefahren war. Die Skodafahrerin bremste sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Mann in dem motorisierten Rollstuhl behauptete Vorfahrt gehabt zu haben, fuhr er kurzerhand davon. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw der 47-Jährigen beläuft sich auf rund 500 Euro. Von dem mutmaßlichen Unfallverursacher liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 80 Jahre alt, graue Haare, Dreitagebart, trug eine Brille und ein Bascap.

Der Krankenfahrstuhl war vierrädrig, hatte einen roten Rahmen und einen Lenker.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell