Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer mit demoliertem Auto: Unfallstelle gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Durch laute Fahrgeräusche wurden Beamte des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum gestrigen Sonntag auf einen VW Bora aufmerksam, der mit zwei platten Reifen im Kasseler Stadtteil Wesertor unterwegs war. Als sie das Auto in unmittelbarer Nähe stoppten, bemerkten sie nicht nur Alkoholgeruch bei dem 48-jährigen Mann am Steuer, sondern entdeckten auch einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach der Unfallstelle.

Wie die Polizisten berichten, waren sie gegen 4 Uhr in der Schützenstraße durch die lauten Geräusche auf den VW aufmerksam geworden. Nur wenige Augenblicke später hielten sie das Auto in der Dresdener Straße an. Den Grund für die ungewöhnlichen Fahrgeräusche entdeckten die Beamten schnell, denn die beiden linken Reifen waren platt und die linke Fahrzeugseite beschädigt. An einen Unfall konnte sich der 48-jährige Fahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis jedoch nicht erinnern. Ein Atemalkoholtest bei ihm hatte rund 2,6 Promille zum Ergebnis, weshalb er sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen musste. Diese soll nun auch Aufschluss darüber geben, ob der 48-Jährige unter Drogeneinfluss stand, denn in seiner Hosentasche fanden die Polizisten ein Tütchen mit rund 4 Gramm Kokain. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes, der sich während der polizeilichen Maßnahmen äußerst aggressiv und unkooperativ verhielt. Im Anschluss brachten die Beamten den 48-Jährigen zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums.

Anhand der Unfallschäden gehen die aufnehmenden Polizeibeamten davon aus, dass der Tatverdächtige mit dem VW Bora an unbekannter Stelle nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem anderen Fahrzeug oder einem Gegenstand kollidiert ist. Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die Unfallstelle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

