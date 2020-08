Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der B 251

Kassel (ots)

Am 7.8.2020, um 18.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251, zwischen Habichtswald und Zierenberg, an einem geraden Streckenverlauf mit leichter Steigung. Ein Motorrad fuhr aus Ehlen kommend in Richtung Burghasungen. Vor ihm fuhr ein Pkw, gefahren von einem 47 Jahre alten Mann aus Calden, der vermutlich nach links in einen Waldweg abbiegen wollte. In diesem Moment versuchte der Motorradfahrer, ein 28 Jahre alter Mann aus Kassel, den Pkw zu überholen und prallte gegen das Fahrzeug. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Fahrer und Beifahrer des Pkw blieben unverletzt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Kassel wurden beide Fahrzeuge sichergestellt, ein Sachverständiger ist mit der Begutachtung des Unfallgeschehens beauftragt. Der Gesamtschaden wird durch die den Unfall aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen auf 8.500,- EUR geschätzt. Neben RTW und NAW war auch der Rettungshubschrauber Christoph 7 im Einsatz.

