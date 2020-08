Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickdiebe entwenden Wertgegenstände einer 90-jährigen Herforderin

Herford (ots)

(hd) Am Freitag (28.08.2020) verschafften sich in der Herforder Innenstadt zwei junge Frauen unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 90-jährigen Dame. Die Frauen traten sehr fürsorglich auf und erkundigten sich nach dem Wohlergehen der Seniorin. Während die Dame in ein Gespräch verwickelt wurde, durchsuchten die Täterinnen unbemerkt die Wohnräume und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Der Diebstahl fiel erst auf, als die jungen Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensuche durch.

Hinweise auf verdächtige Personen, die versuchen Zutritt zu Wohngebäuden zu erlangen, nimmt die Polizei Herford unter Tel. 05221 / 888-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

