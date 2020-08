Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Einparken - Verursacherin flüchtet vom Unfallort

Herford (ots)

Am Mittwoch (26.8.) gegen 14:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Fahrzeugführerin einen VW Polo an der Wiesestraße in Höhe der Hausnummer 4. Die Unfallbeteiligte bog zunächst in eine Parklücke ein. Dort setzte sie zum Korrigieren zurück und stieß dabei an einen geparkten VW Polo. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro an der linken Frontseite des VW. Nach dem Unfall kam es augenscheinlich zu einem Gespräch zwischen der Verursacherin und einem Zeugen. Nach dem Gespräch entfernte sich die Unfallbeteiligte vom Unfallort ohne jedoch eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Unfallbeteiligte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

