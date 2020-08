Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - Auffahrunfall an der Mindener Straße

Herford (ots)

(jd) Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Umgehungsstraße B 61 und Werrestraße in Herford sind am Mittwoch Mittag (26.8.) gegen 12.00 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Die 74-jährige Fahrerin eines Renaults fuhr auf der Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Mindener Straße auf einen vor ihr fahrenden Seat einer 42-Jährigen aus Hiddenhausen auf. Die Fahrerin des Seats musste zuvor abbremsen, um einem aus der Werrestraße kommenden Rettungswagen die Vorfahrt zu gewähren. Im Zuge dieses Auffahrunfalls konnte ein hinter den beiden Autos fahrender 49-jähriger Ford-Transit Fahrer aus Herford nicht rechtzeitig abbremsen und touchierte beim Ausweichen das Heck des Renault mit seinem Außenspiegel. Die Renaultfahrerin aus Bünde sowie die beiden Insassinnen des Seats wurden zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der hohen Beschädigungen an den Fahrzeugen mussten der Renault und der Seat von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Uhr geschätzt.

