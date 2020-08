Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (25.8.) bemerkte ein 45-jähriger Mann gegen 6.00 Uhr einen Einbruch in sein Auto. Das Fahrzeug hatte er am Vorabend um 21.50 Uhr an der Spradower Straße in Kirchlengern abgestellt. Der oder die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür augenscheinlich mit einem Stein ein, der anschließend im Fahrzeug zu finden war. Es wurden eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, eine Sonnenbrille samt Etui und etwa 150 Euro Bargeld entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

