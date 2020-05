POL-ME: Illegal Cannabis angebaut: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Haan - 2005066

Polizei Mettmann

Am Dienstagnachmittag (12. Mai 2020) hat ein Zeuge in einem Waldstück ein kleines Gewächszelt entdeckt, in dem bislang noch Unbekannte offenbar vorhatten, Cannabis-Pflanzen anzubauen.

Gegen 15:30 Uhr war dem Zeugen beim Spaziergang durch das nicht bewirtschaftete Waldgebiet an der Straße "Unten Klophausen" in einem Dickicht neben einem Trampelpfad das kleine Gewächszelt aufgefallen. Als er sich das Zelt genauer anschaute, stellte er fest, dass augenscheinlich versucht wurde, Cannabis anzubauen, woraufhin der Mann die Polizei alarmierte.

Tatsächlich stellten die Beamten vor Ort insgesamt zehn Pflanzkübel mit noch jungen Cannabispflanzen sowie Material zur Aufzucht der Pflanzen fest. Die Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher und haben nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Dazu fragt die Polizei:

Wer hat in den vergangenen Wochen in dem Waldstück verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen bemerkt, die sich verdächtig verhalten haben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

