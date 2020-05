Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt betrunkenen Fahrraddieb fest - Ratingen - 2005064

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13. Mai 2020) hat die Polizei in Ratingen einen betrunkenen Mann festgenommen, der mit einem entwendeten hochwertigen E-Bike unterwegs war.

Das war passiert:

Gegen 1:20 Uhr war der Besatzung eines Streifenwagens auf dem Freiligrathring ein Radfahrer aufgefallen, der ohne Licht in Richtung Poststraße fuhr. Als er die Beamten erblickte, sprang er von seinem Fahrrad, warf es vor einen Baum und versuchte, zu Fuß vor den Polizisten zu flüchten.

Weit kam er jedoch nicht - schon nach wenigen Metern konnten die Polizeibeamten den Mann einholen. Er konnte für das Fahrrad - ein hochwertiges E-Bike im Wert von rund 2.000 Euro - keinen Eigentumsnachweis erbringen. Vielmehr ergab sich vor Ort der Verdacht, dass das E-Bike an einer Anschrift in der Nähe kurz zuvor entwendet worden war. Zudem fanden die Beamten potenzielles Ein- und Aufbruchwerkzeug in der Tasche des Mannes.

Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle des Mannes, bei dem es sich um einen 40-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt, stellten die Polizisten fest, dass er augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,0 Promille (0,97 mg/l).

Die Konsequenzen für den Mann:

Er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeiwache. Dort wurde zur beweissicheren Feststellung seines Alkoholkonsums die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Gegen ihn wurden gleich zwei Strafverfahren eingeleitet: Eins wegen des Fahrraddiebstahls, eins wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

