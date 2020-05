Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer durch die Polizei auf der B 197 gestoppt

Anklam (ots)

Zeugen meldeten am 01.05.2020, 00.19 Uhr der Polizei über Notruf einen PKW Opel, der in der Ortschaft Löwitz (LK VG) durch unsichere Fahrweise auffiel. Durch Kräfte des Polizeihauptreviers Anklam wurde das Fahrzeug auf der B 197 gesichtet und schließlich vor Pelsin gestoppt. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2, 04 Promille. Deshalb wurde bei dem Beschuldigten anschließend eine Blutprobe durch einen Arzt in der AMEOS-Klinik Anklam entnommen. Er ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Opel war nicht versichert und außer Betrieb gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung wurden eingeleitet.

