Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gullideckel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Unbekannte haben auf einen Fußweg im hinteren Bereich eines Geldinstitutes an der Abteistraße und Auf der Freiheit drei Gullideckel ausgehoben und beschädigt. Einer der Gullideckel wurde zerbrochen und direkt auf dem dortigen Fußweg gefunden. Zwei der etwa 25 mal 25 cm großen Deckel lagen an der Böschung zur Aa. Es handelt sich hierbei um keinen "Dumme Jungenstreich" sondern um eine Straftat. Fußgänger können in der Dunkelheit das Loch übersehen und sich schwer verletzen. Der oder die unbekannten Täter haben die Gullideckel mutmaßlich zwischen Freitag Abend (21.8.) und Samstag Vormittag ausgehoben. Die Polizei bittet Zeugen sich zu unter 05221/8880.

