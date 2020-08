Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 18-Jähriger missachtet Vorfahrt - Zusammenprall mit zwei Verletzten

Bünde (ots)

Am Donnerstag (27.8.)gegen 15:00 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus Bünde mit seinem Hyundai i10 auf der Borsigstraße und beabsichtigte auf die Hansastraße Richtung Holser Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 39-jährigen Fahrer eines weißen Skoda. Dieser fuhr auf der Hansastraße Richtung A30 und erfasste den Hyundai. Durch den Zusammenprall wurde der Hyundai an die Leitplanke Richtung Osnabrücker Straße geschleudert. Der Skoda wurde frontal gegen die Leitplanke Richtung Holser Straße gedrückt. Der 18-Jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Herford gebracht. Der Fahrer des Skoda wurde ins Lukas-Krankenhaus in Bünde gebracht, konnte am Abend aber wieder entlassen werden. Zusätzlich wurde ein drittes Auto durch Trümmerteile beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

