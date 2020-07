Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Seriendieb in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (27.07.2020) einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der mehrfach Elektronikgeräte aus einem Geschäft an der Daimlerstraße gestohlen und anschließend verkauft haben soll. Die Ermittler kamen bereits am 09.07.2020 auf die Spur des jungen Mannes und durchsuchten seine Wohnung in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sie fanden elektronische Geräte im Gesamtwert von knapp 7.000 Euro, die er aus dem Laden an der Daimlerstraße gestohlen haben soll. Nach einem Hinweis durchsuchten die Beamten am 20.07.2020 erneut seine Wohnung und fanden erneut Elektroartikel im Wert von zirka 2.000 Euro. Sie nahmen ihn am Montagabend in der Wohnung fest. Der 18-jährige Italiener, der bereits polizeibekannt und mittlerweile ohne festen Wohnsitz ist, wurde im Laufe des Dienstags (28.07.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

