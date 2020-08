Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausweichmanöver endet mit Zusammenprall - PKW stößt mit LKW zusammen

Kirchlengern (ots)

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus Kirchlengern mit seinem Kia Venga /YNS auf dem Ostring in Richtung Wallücker Bahndamm. Auf Höhe der Autobahnauffahrt A30 Richtung Hannover musste er einem vor ihm bremsenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Dabei fuhr er über einen Grünstreifen mit Verkehrszeichen und stieß anschließend mit einem Lastkraftwagen zusammen. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rechtsabbiegerspur der Abfahrt der A30 in Fahrtrichtung Kirchlengern. Durch den Zusammenstoß wurde der 43-jährige Fahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Frontseite seines Fahrzeuges wurde komplett beschädigt. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 59-jährige Fahrer des LKW erlitt keine Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde an der Frontseite ebenfalls beschädigt. Ein weiterer leichter Schaden entstand an einem Toyota, der von dem umgefahrenen Verkehrszeichen getroffen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.700 Euro.

