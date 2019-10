Polizei Münster

POL-MS: Zwei Lastenfahrräder aus Schuppen entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwischen Sonntagnacht (6.10., 20:30 Uhr) und Montagmorgen (7.10., 7:30 Uhr) entwendeten Unbekannte zwei Lastenräder von einem Hof an der Straße "Am Handorfer Bahnhof".

Die Frau des 51-jährigen Besitzers stellte die beiden Räder am Sonntagabend in einem Schuppen auf dem Grundstück ab und verriegelte ihn. Am nächsten Morgen bemerkte ein Hofmitarbeiter des Münsteraners, dass die beiden Räder fehlten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Verbleib der wertvollen Räder machen können.

Hinweise an 0251 275-0.

