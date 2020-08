Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in die Pestalozzi-Schule

Bünde (ots)

(mas) Zwischen gestern Abend 16.30 Uhr und heute 12.00 Uhr (28.08./29.08.) kam es zu einem Einbruch in die Pestalozzi-Förderschule in der Pestalozzistraße. Zur Zeit noch unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Hier wurden dann meherere Türen beschädigt, sowie Schränke durchwühlt. Über Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Herford unter 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

