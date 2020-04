Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten verunfallt +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. April 2020, gegen 19:20 Uhr, verunfallte ein Sattelzug auf der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn. Eine Vollsperrung der Fahrtrichtung Osnabrück ist aktuell die Folge.

Der Fahrer des Sattelzugs, ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in Polen, war mit dem Sattelzug in Richtung Dreieck Ahlhorner Heide unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den angrenzenden Grünstreifen geriet. Der Versuch, den Sattelzug wieder nach links auf den Hauptfahrstreifen zu lenken, misslang. Der mit knapp 20 Tonnen Grillfleisch beladene Kühlauflieger kippte aufgrund seines Gewichts nach rechts um, so dass in der Folge auch die Sattelzugmaschine auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand kam. Durch die Seitenlage liefen Betriebsstoffe aus der Sattelzugmaschine.

Der Fahrer konnte die Sattelzugmaschine mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen. Ein angeforderter Rettungswagen transportierte den Mann zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Vor Eintreffen des Rettungswagens betreuten Ersthelfer, die auf die Unfallstelle zukamen, den Fahrer.

Zunächst wurde der rechte Fahrstreifen durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn für die Unfallaufnahme gesperrt. Die hinzugerufene Autobahnmeisterei Oldenburg richtete für die anstehenden Bergungsarbeiten gegen 21:00 Uhr eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Großenkneten ein. Ein Bergekran wird hierfür zum Einsatz kommen.

Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die aufwendigen Bergungsarbeiten werden noch mindestens bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell