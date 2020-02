Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Exhibitionist festgenommen

Bonn (ots)

Beamtinnen und Beamte der Bonner Citywache haben am frühen Sonntagmorgen, 09.02.2020, in Bonn-Tannenbusch einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen. Der 18-jährige Verdächtige soll um 07:30 Uhr auf der Oppelner Straße eine 39-jährige Frau angesprochen und sich ihr in schamverletzender Weise gezeigt haben. Als die Frau nach ihrem Mobiltelefon griff, lief der Verdächtige davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der mutmaßliche Exhibitionist wenige Minuten später angetroffen. Der 18-Jährige wurde zu Personalienfeststellung ins Polizeipräsidium gebracht. Nach Anzeigenerstattung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei prüft auch, ob er für die Begehung gleichgelagerter Straftaten in Betracht kommt.

