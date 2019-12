Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: - Schläge nach Streit im Straßenverkehr-

Neuenrade (ots)

Im Straßenverkehr gerieten Freitagmittag zwei Männer am Schöntaler Weg aneinander. So soll ein 31-jähriger Neuenrader einen 58-jährigen Dormagener an der Weiterfahrt gehindert haben. Als sich hieraus ein verbaler Streit entwickelte, soll der 31-Jährige seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Wache Werdohl unter 9399-0 entgegen.

