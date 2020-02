Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bonn-Duisdorf - Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 05.02.2020, in der Zeit zwischen 09:45 bis 11:35 Uhr, ereignete sich in Bonn-Duisdorf, im Bereich der Straße "Im Burgacker" (etwa Höhe Hausnr.2, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender Pkw beschädigt. Offensichtlich wurde dieser Unfall durch eine Person beobachtet, die dann eine Notiz an dem beschädigten Fahrzeug hinterließ.

Da für die aktuell andauernden Ermittlungen ergänzende Angaben erforderlich sind, bitte die Polizei den Zeugen/die Zeugin oder auch mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 in Verbindung setzen.

