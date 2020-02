Polizei Bonn

POL-BN: Nach Zeugenhinweis: Zwei mutmaßliche Einbrecher in Bonn-Friesdorf festgenommen

Bonn (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch auf der Rüdesheimer Straße in Bonn-Friesdorf nahmen von einem aufmerksamen Zeugen alarmierte Polizeistreifen zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest: In den Abendstunden des 06.02.2020 (gegen 21:30 Uhr) wurde ein Zeuge durch verdächtige Geräusche aus einer Erdgeschosswohnung des betroffenen Mehrparteienhauses aufmerksam und informierte die Einsatzleitstelle der Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Streifenwagenbesatzungen nahmen auch den von dem Zeugen zusätzlich beschriebenen Schein einer Taschenlampe aus dem Bereich der Wohnung wahr und umstellten das Haus. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger, der gerade aus einem Fenster der Wohnung wieder herauskletterte, wurde von den Einsatzkräften sofort gestellt und vorläufig festgenommen. Er gab zunächst falsche Personalien an. Die Polizisten nahmen seinen Komplizen, einen 31-Jährigen, anschließend in der betroffenen Wohnung ebenfalls vorläufig fest. Der Mann hatte zunächst auf deutliche Ansprache der Einsatzkräfte nicht reagiert. Nach den ersten Ermittlungen hatten sich die beiden Tatverdächtigen zuvor durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Wohnung verschafft. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Polizei konnte in der Wohnung das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen Schraubendreher, als Beweismittel sicherstellen. Mehrere Schmuckstücke, die auf einem Tisch in der Wohnung abgelegt waren, ordnet die Polizei als mutmaßliche Beute der Einbrecher ein und stellte diese ebenfalls sicher. Nach dem derzeitigen Sachstand sind die beiden festgenommen Männer noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Sie sind nach den Ermittlungen derzeit ohne festen Wohnsitz.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell