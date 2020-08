Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zweiradfahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs

Herford (ots)

(mas) Gestern (Freitag, 28.08.), gegen 18.00 Uhr, kam es auf der Bischofshagener Straße in Höhe der dortigen S-Kurven zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 17-jähriger Herforder befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Bischofshagener Straße aus Richtung Herford kommend in Richtung Löhne. Im Bereich der Unfallstelle fuhr dieser offensichtlich zu schnell in den Kurvenverlauf ein und kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei stürzte der 17-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden. Das Leichtkraftrad wurde an Angehörige, welcher an der Unfallstelle erschienen sind, übergeben.

