POL-HF: Fahndung nach vermisster Person - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe - bitte kreisweit veröffentlichen -

Herford (ots)

(um) Seit dem Vormittag (11:29 Uhr) sucht die Polizei nach einem 35-Jährigen, der der dringenden ärztlichen Hilfe bedarf. Der 180 cm große Mann mit kurzen dunklen Haaren soll im Innenstadtbereich Herford zu Fuß unterwegs sein. Er hat eine Wunde am linken Unterarm, die mit einem Verband belegt ist. Er ist mit Sportsachen und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise, die zum Auffinden des Vermissten führen können. Bitte nicht an die Person heran treten, sondern die Polizei verständigen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle.

