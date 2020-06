Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Auf die Fahrräder aus einer Gartenhütte an der Franz-Stock-Straße hatten es bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Montag abgesehen. Die Täter brachen die Eingangstür der Hütte auf und entwendeten anschließend drei Fahrräder. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Rennrad, ein schwarz-rotes Mountainbike sowie ein schwarzes Trekkingrad. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell